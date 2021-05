In queste ore Xiaomi ha annunciato che a giugno verrà commercializzato il nuovo Mi Notebook Pro X. Si tratta di un laptop di fascia alta che, tra le altre cose, potrà contare sulla GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

Grazie a questa GPU, il Mi Notebook Pro X sarà una perfetta macchina da gaming che farà contenti gli appassionati. Infatti, la GeForce RTX 3050 Ti è una delle ultime schede video rilasciate da Nvidia e garantisce prestazioni fenomenali.

Inoltre, la GPU supporta attivamente il Ray Tracing e la tecnologia DLSS che permettono di rendere la grafica dei giochi al limite del fotorealismo. Possiamo aspettarci che la scheda video che verrà equipaggiata sul Mi Notebook Pro X di Xiaomi avrà 4GB di VRAM in versione GDDR6.

Xiaomi sta lavorando con NVIDIA per realizzare un laptop da gaming

A supporto della GPU Nvidia, il laptop Xiaomi avrà anche un processore Intel di decima generazione. Tuttavia, non è da escludere l’arrivo di una variante caratterizzata da hardware AMD. Infatti, potrebbe debuttare una versione di Mi Notebook Pro X con SoC Ryzen 5000 e GPU Radeon RX.



Una configurazione del genere non avrà alcun tipo di problema a supportare tutti i titoli più recenti. Secondo le stime, anche i giochi più pesanti potranno e avidi di risorse potranno girare in risoluzione FullHD con tutti i dettagli video impostati al massimo.

Il device sicuramente potrà contare su un sistema di archiviazione SSD oltre che su circa 16GB di memoria RAM. Al momento le specifiche tecniche ufficiali non sono state comunicate da Xiaomi. Non resta che attendere maggiori dettagli in merito che non tarderanno ad arrivare.