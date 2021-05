WindTre si pone al centro del mercato della telefonia mobile in questo mese di Maggio. Il gestore arancione ha deciso di rilanciare la sua proposta commerciale, garantendo agli utenti una proposta alternativa alla Flash 100 di Iliad. Gli abbonati potranno ora scegliere una tariffa molto vantaggiosa come la WindTre Star+.

WindTre lancia la nuova tariffa contro Iliad con 100 Giga internet

I clienti che scelgono di attivare la WindTre Star+ avranno a loro disposizione un pacchetto persino più vantaggioso della Flash 100 di Iliad. Nel dettaglio, gli abbonati riceveranno soglie di consumo speculari con un costo ridotto rispetto all’operatore francese.

Nel dettaglio, la WindTre Star+ prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS senza limiti e 100 Giga per la connessione internet grazie alla tecnologia delle reti 4G. Per quanto concerne il costo per il rinnovo, gli utenti pagheranno una quota mensile di 7,99 euro.

I prossimi clienti di WindTre che scelgono questa vantaggiosa e strategica promozione del provider arancione dovranno rispettare alcune condizioni. In primo luogo tutti i nuovi clienti dovranno impegnarsi nel pagamento di una quota di attivazione dal valore di 10 euro. Questa quota è necessaria anche al rilascio della SIM.

Tra le condizioni necessarie per l’attivazione di questa ricaricabile, è presente anche la portabilità della linea da altro gestore.Sulla base di queste indicazioni, solo gli attuali abbonati di TIM, Iliad e Vodafone potranno scegliere la Star+ di WindTre. Per la sottoscrizione ufficiale, gli utenti interessati dovranno recarsi in uno degli store ufficiali di WindTre sul territorio nazionale.