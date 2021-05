TIM conferma ancora una volta per tutti i suoi clienti la disponibilità del bonus internet. Gli abbonati del gestore italiano che desiderano sottoscrivere una promozione per la Fibra Ottica avranno a loro disposizione un codice sconto dal valore di 500 euro. L’agevolazione si rivolge ad una precisa fascia di pubblico. Potranno accedere a questo bonus, infatti, tutti i i clienti con certificato ISEE aggiornato al 2020. La situazione economica del certificato ISEE deve essere necessariamente uguale o inferiore a quota 20mila euro.

TIM, anche a Maggio bonus internet e 500 euro di sconto

Anche in casa TIM si segue una scelta in continuità rispetto a quella di altri operatori si tra cui WindTre o anche Vodafone. I clienti di TIM, infatti, avranno a loro disposizione un doppio canale per questa agevolazione. In una prima parte, gli abbonati avranno a loro disposizione uno sconto netto per la tariffa di Fibra ottica. In seconda battuta, poi, è anche prevista una riduzione per l’acquisto di un tablet.

Nel dettaglio, la tariffa Fibra ottica di TIM con il bonus internet prevede un costo mensile pari a 19,90 euro. Già è incluso lo sconto mensile relativo all’agevolazione. Gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti e connessione libera con le velocità della Fibra ottica.

La restante parte del bonus internet sarà disponibile per l’acquisto di un tablet. TIM propone a tutti i suoi utenti il dispositivo Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Questo device, in associazione alla tariffa Fibra ottica, potrà essere acquistato al costo di 29,99 euro invece di 329,99 euro.