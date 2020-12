L’oramai celebre “Bonus pc e tablet” è disponibile anche per tutti i clienti di WindTre. La compagnia arancione, così come altri importanti gestori telefonici come Vodafone e TIM, aderisce al programma del Governo volto ad incentivare la distribuzione di reti internet e la presenza di dispositivi mobili nelle case degli italiani.

WindTre, le migliori offerte con il bonus 500 euro e tablet incluso

Tutti gli utenti WindTre che soddisfano i requisiti base per la rischiosa dell’agevolazione, potranno richiedere il bonus da 500 euro semplicemente compilando un form disponibile sul sito online del gestore. Ricordiamo che l’incentivo è disponibile per gli italiani che hanno reddito ISEE dal valore inferiore ai 20.000 euro.

Per quanto concerne il piano commerciale, WindTre garantisce al pubblico una doppia offerta legata al bonus. Come per altri operatori, una parte dei 500 euro sarà utilizzata come sconto sul piano di rete internet, una seconda parte per la dotazione di un device (in questo caso, un tablet).

L’offerta di riferimento è la SuperFibra. Nella sua prima versione, gli utenti pagheranno 7,31 euro al mese per i primi dodici rinnovi. In quest’offerta sono già inclusi 260 euro di sconto sul piano internet e 240 per l’acquisto di un tablet. Il dispositivo offerto a costo zero sarà il Lenovo Tab M10 FHD Plus.

Nella seconda variante dell’offerta, WindTre propone un prezzo di 12,31 euro. In tale circostanza 200 euro vanno a copertura del piano internet e 300 euro per la dotazione di un tablet. Il device che i clienti potranno scegliere è il Samsung Galaxy TAB S6 LITE. Rispetto ai 300 euro del bonus, gli abbonati dovranno aggiungere una differenza una tantum di 149,99 euro.