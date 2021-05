Dopo l’anno scorso, la crescita dei abbonati dei servizi in streaming on demand in questo ultimo trimestre è stato molto più contenuto, ma c’è comunque stato. Disney+, per esempio, ha superato i 100 milioni di abbonati attestandosi a 103,6 milioni. La crescita è di 8,7 milioni nei primi tre mesi del 2021.

Per intenderci, l’anno scorso la crescita nello stesso periodo dell’anno è stata altissima, senza pari, ma c’è da dire che Disney+ era arrivato in molti altri paesi uscendo sostanzialmente dai confini degli Stati Uniti. La crescita era stata di 33,5 milioni di nuovi utenti paganti. Ovviamente era impensabile una replica del genere, ma non si possono lamentare di questo successo.

Il costo dell’abbonamento aumentato di Disney+ non ha spaventato i vecchi e nuovi abbonati grazie all’aggiunta dei contenuti di Star. A livello generale potrebbe sembrare una cattiva cosa, ma in realtà aggiunte così tante serie e film, di diversi generi tra l’altro, che rispetto prima è anche molto meglio.

Disney+: la crescita continua

Disney+ è destinato a crescere ancora per molto e potrebbero esserci altri picchi entro la fine dell’anno. Quest’anno è effettivamente il primo anno in cui si vedrà l’arrivo di contenuti originali in massa, soprattutto quelli Marvel e Star Wars, due dei franchise con più fan al mondo.

Disney vorrà sicuramente raggiungerà il livello di Netflix il quale nello stesso trimestre ha raggiunto i 207,6 milioni di abbonati. Ovviamente la crescita è molto più lenta per quest’ultimo servizio. Sarà interessante vedere se cambieranno la policy sulla condivisione dell’account fuori dal nucleo famigliare. Questo potrebbe effettivamente sconvolgere le cose.