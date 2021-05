Nuovi indizi suggeriscono che Apple annuncerá presto gli AirPods di terza generazione e una nuova opzione HiFi per Apple Music. Per chi non lo conoscesse, HiFi indica un livello di ascolto “ad alta fedeltá” ed Apple potrebbe annunciarlo il 18 maggio tramite un comunicato stampa sul suo sito web. Le notizie provengono dallo YouTuber Luke Miani il quale ha condiviso la presunta notizie in esclusiva con il sito web di AppleTrack.

Secondo Miani, Apple prevede di rilasciare AirPods di prossima generazione attraverso un comunicato stampa ed un aggiornamento del suo sito web. In passato, precisamente nel 2019, Apple ha rilasciato i nuovissimi AirPods Pro tramite un comunicato stampa sul suo sito web. Dunque sembra plausibile che la societá voglia seguire lo stesso percorso intrapreso con l’ultimo rilascio di auricolari true wireless.

Apple potrebbe annunciare nuovi prodotti il 18 maggio

I nuovi AirPods dovrebbero presentare un design aggiornato. Non sappiamo ancora molto sulle funzionalitá di questi auricolari ma potrebbero non includere le opzioni viste nella variante “Pro” come la cancellazione attiva del rumore. I prossimi AirPods prevedono peró ulteriori aggiornamenti dopo l’ultimo update del 2019 che introduceva la ricarica wireless, il supporto di Hey Siri ed una maggiore durata della batteria.

Oltre ai nuovi AirPods di terza generazione, Apple prevede di annunciare un nuovo livello di HiFi per Apple Music. Un rapporto all’inizio di questo mese indicó che Apple prevedeva di offrire agli abbonati Apple Music uno streaming di qualitá superiore. Secondo quel rapporto, la nuova opzione costerá 9,99 euro al mese. Tuttavia, le specifiche rimangono sconosciute.

Non c’è ancora una data di lancio ufficiale per le AirPods di terza generazione e per l’opzione HiFi, ma potrebbero essere presenti all’evento WWDC che si terrá il 7 giugno. Oltre ad essi, Apple potrebbe annunciare nuovi aggiornamenti iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.