American Horror story: la decima stagione farà impazzire anche i più scettici

A pochi mesi (o quasi) dal debutto, la nuova stagione di American Horror Story sta già smuovendo le acque. A svelarlo, durante un’intervista concessa a Entertainment Weekly, è l’attrice Angelica Ross, la quale ha inoltre dichiarato il nome della serie stessa: American Horror Story, Double Feature.

American Horror Story, Double Feature: le dichiarazioni dell’attrice Angelica Ross

L’attrice che ha vestito i panni di Candy nella serie Pose, e che in American Horror Story: 1984 ha recitato nella season 9, ha dichiarato: “Ero super eccitata nel poter tornare a lavorare. Una volta iniziato a leggere lo script dei primi sei episodi che rappresentano la prima metà di Double Feature… si tratta del mio ruolo preferito in carriera accanto a quello di Candy. Penso che Candy rimarrà sempre prima, ma il mio look in questo show è decisamente il migliore di sempre. Non vedo l’ora che i fan possano vedere chi sia questo nuovo personaggio perché credo sarà leggendario. Mi sono emozionata tantissimo quando ho visto la fine di questo arco narrativo“.

Ross ha anche annunciato che il creatore dello show Ryan Murphy le ha fatto tenere la sua acconciatura durante la decima stagione di American Horror Story: “Ryan Murphy ha richiesto espressamente che usassi i miei capelli naturali. Ci sono dei dettagli nei miei capelli che mi affermano come donna nera e penso sarà d’impatto anche per altre donne nere che guarderanno lo show e vedranno questi personaggi che non indossano parrucche. Penso sarà bellissimo e non vedo l’ora che il pubblico lo veda“.

La decima stagione arriverà su Netflix entro la fine del 2021.