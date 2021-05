American Horror Story: il cast della decima stagione vi lascerà senza parole

Nella nona stagione di American Horror Story avevamo visto DeRon Horton (nel ruolo di Ray Powell), Billie Lourd (nei panni di Montana Duke). Ma anche Cody Fern (Xavier Plympton), Leslie Grossman (Margaret Booth), Matthew Morrison (Trevor Kirchner) e John Carroll Lynch (Mr. Jingles). Vi era poi Zach Villa (Richard Ramirez), Angelica Ross (infermiera Rita), Emma Roberts (Brooke Thompson) e Gus Kenworthy (Chet Clancy). Il cast della decima season invece vede l’arrivo di una nuova figura: Paris Jackson. L’attrice, cantante e modella è nata nel 1998 e ci lascerà senza parole. Ma le novità sul cast non finiscono qui. American Horror Story: i dettagli sulla nuova stagione Double Feature è il titolo della decima stagione, come rivelato dallo stesso creatore tramite un video pubblicato sul profilo Instagram. TMZ ha poi rivelato in esclusiva importanti informazioni sui nuovi episodi della season 10 che si dividerà in due mini serie.

Infatti, Paris-Michael Katherine Jackson comparirà all’interno della seconda parte in almeno uno degli episodi.

Il cast di American Horror Story vedrà il ritorno di:

Sarah Paulson

Evan Peters

Lily Rabe

Billie Lourd

Adina Porter

Leslie Grossman

Kathy Bates

Angelica Ross

Finn Wittrock

E non solo, perché arriveranno un personaggio inaspettato quanto conosciuto: Macaulay Culkin.

Murphy, riferendosi all’attore, ha dichiarato: “Ho sempre amato il lavoro di Macaulay Culkin. Mi è piaciuto tutto quello che ha fatto. L’ho amato in Home Alone ma anche nelle cose più vecchie.” L’ideatore di American Horror Story, parlando al telefono con l’attore, ha attribuito lui un ruolo molto particolare che lo vede partecipe in scene piuttosto hot.