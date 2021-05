I primi mesi estivi potrebbero essere particolarmente interessanti per Samsung che potrebbe lanciare proprio in quel periodo i suoi smartphone pieghevoli e i nuovi Galaxy Tab. I due tablet sono stati già svelati nel corso delle ultime settimane ma nuove indiscrezioni riportano alcuni particolari del prossimo Galaxy Tab S7 + Lite.

Samsung Galaxy Tab S7 + Lite avrà supporto alla S Pen e ricarica rapida!

Le immagini trapelate hanno mostrato il suo design e quindi il pannello LCD da 12,4 pollici con risoluzione QHD + che andrà a costituire il display, il quale sarà delimitato da cornici abbastanza sottili, e il comparto fotografico composto da un unico sensore posizionato sul retro. Samsung alimenterà il suo Galaxy Tab S7 + Lite con un processore Snapdragon 750G e sfrutterà una batteria con supporto alla ricarica rapida a 44,5W. Il caricabatteria che lo accompagnerà al lancio sarà però da 15W. Molto apprezzata dagli utenti sarà anche la presenza della S Pen, ormai ritenuta confermata dalle varie voci trapelate.

Il Samsung Galaxy Tab S7 + Lite arriverà in colorazioni differenti. Sarà possibile scegliere tra l’argento, il nero, il rosa e il verde. La data di presentazione non è ancora emersa ma si presume possa essere fissata da Samsung nei primi giorni di luglio, anche se recenti indiscrezioni hanno previsto che il lancio del Samsung Galaxy Z Flip 3 avverrà il 3 agosto. Il colosso potrebbe quindi annunciare due eventi separati o rilasciare i suoi prossimi device in un’unica occasione. E’ comunque certo che entro l’estate assisteremo all’arrivo di una quantità non indifferente di novità!