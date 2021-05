Iliad con 100 giga in 5G: la promo del momento è ancora valida

Dubitare di Iliad oggi sarebbe da pazzi, visto il grande impegno che l’azienda ci ha messo per arrivare dove si trova attualmente. Il quarto posto nella classifica dei gestori più utilizzati e benvoluti sta infatti portando anche coloro che erano scettici a farci un pensierino.

Si tratta infatti di un gestore che riesce a offrire quello che in media il pubblico vuole, soprattutto tra contenuti e prezzi. Stando alle ultime statistiche Iliad punterebbe agli 8 milioni di utenti, ottenendo così un altro grande traguardo dopo i 7 milioni raggiunti in tre anni. La strada sembra essere in discesa, soprattutto grazie alle offerte che vengono lanciate periodicamente, proprio come l’ultima da 100 giga. L’offerta in questione è disponibile sul sito ufficiale anche per questo mese di maggio con gli stessi contenuti e con lo stesso prezzo.

Iliad: gli utenti possono ancora sottoscrivere la Giga 100 a soli 9,99 € al mese per sempre

Basterebbero pochi euro per avere la promozione migliore in circolazione, o almeno quella che per adesso riveste tale ruolo. Stiamo parlando dell’ultima Giga 100 di Iliad, gestore che in quanto a contenuti e prezzi riesce a battere costantemente chiunque.

La promo in questione è quella vista già durante lo scorso mese di aprile, riproposta anche a maggio con le stesse caratteristiche. Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, SMS senza limiti verso tutti e infine 100 giga di traffico dati in 5G. Ricordiamo che proprio il 5G viene incluso nel prezzo totale di 9,99 € al mese per sempre e per tutti gli utenti.