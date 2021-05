Iliad, la Giga 100 ancora disponibile per soli 9,99 euro al mese

Iliad è stata la sorpresa che molti utenti si sono trovati sul mercato mobile della telefonia, dato che erano tanti coloro che non ci credevano. Questi non credevano infatti che il gestore potesse in qualche modo fare bene a tal punto da impensierire le aziende già integrate.

Il contraccolpo subito da provider come Vodafone, Wind Tre e TIM è stato non indifferente dato che comunque tutti pensavano che la situazione non si sarebbe evoluta. Al contrario Iliad è riuscita a conquistare 7 milioni di utenti in poco più di tre anni, offrendogli le sue promo migliori che costano veramente poco. Inoltre anche la qualità è migliorata esponenzialmente rispetto al passato, proiettando dunque Iliad verso il futuro alla grande.

Iliad: sul sito ufficiale è disponibile ancora una volta l’offerta da 100 giga con il 5G gratis

La situazione, invece che affievolirsi, sta prendendo sempre più campo dato che il gestore ha pubblicato ufficialmente e da qualche settimana la sua nuova promo. Si tratta di un’offerta che questa volta include addirittura 100 giga al suo interno e per sempre.

La promo, che prende il nome di Giga 100, È infatti organizzata con minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e all’estero, SMS senza limiti verso tutti e proprio 100 giga da usare ogni mese per navigare sul web. Si tratta di una promo vista già lo scorso mese di aprile, la quale è stata ancora una volta tenuta in vita da Iliad. Lo scopo è soprattutto quello di offrire anche il 5G gratis, cosa che in tanti vorrebbero provare.