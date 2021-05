Il volantino Euronics prova in tutti i modi a risvegliare l’interesse degli utenti italiani verso il mondo della tecnologia generale, lanciando una soluzione ricchissima di ottimi prezzi bassi, limitandola però a specifiche aree del territorio.

E’ bene ricordare che la soluzione corrente, come sempre più spesso accade da Euronics, risulta essere effettivamente disponibile solamente presso i punti vendita fisici di proprietà del socio Euronics Nova, non sarà possibile effettuare gli acquisti altrove o sul sito ufficiale. I prodotti sono distribuiti in versione no brand, e sopratutto è possibile affidarsi alla rateizzazione senza interessi, meglio definita Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il proprio conto corrente bancario.

Euronics: tantissimi sconti per tutti i gusti

I prezzi disponibili da Euronics sono indiscutibilmente molto interessanti, sebbene comunque siano rivolti a prodotti che rientrano nei 500 euro di spesa finale.

I modelli da non perdere assolutamente di vista sono Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola E6i, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi 9A o anche Xiaomi Mi 10T Lite.

In caso contrario, nell’eventualità in cui foste ad ogni modo interessati ai top di gamma, più precisamente di Apple, sappiate che saranno disponibili anche iPhone 12 e iPhone 11, acquistabili rispettivamente a 879 e 729 euro.

Tutte le promozioni del volantino euronics risultano essere perfettamente fruibili dalle pagine che potete trovare indicate direttamente nel nostro articolo, ed inserite alla pari di una galleria fotografica (vi ricordiamo di premerle per visualizzarle in alta definizione).