Il nuovo SottoCosto lanciato da Bennet vuole sicuramente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, portando con sé alcune delle migliori promozioni del momento, grazie ad una serie di prezzi bassi molto convenienti.

Il risparmio è dietro l’angolo, gli acquisti possono essere completati in tutti i punti vendita fisici, ma non sul sito ufficiale, con data di scadenza fissata al 12 maggio 2021. Le scorte, data la natura della campagna promozionale stessa, sono da considerarsi estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto, si consiglia una rapidissima presa di posizione.

Bennet: quali sono i nuovi sconti

Osservando da vicino il volantino Bennet, notiamo comunque la presenza di un buonissimo quantitativo di sconti molto interessanti, da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Prima fra tutti l’Apple iPhone 11, l’ex top di gamma dell’azienda di Cupertino è stato surclassato dai nuovi modelli, sebbene comunque presenti ancora oggi ottime specifiche tecniche, atte a garantire prestazioni di altissimo livello. Il suo prezzo attuale, corrispondente a soli 599 euro, è più che invitante per il consumatore attratto dal brand.

Volendo invece acquistare un dispositivo con sistema operativo Android, sarà possibile puntare verso il Samsung Galaxy A51, un buonissimo medio di gamma dalle discrete prestazioni generali, il cui prezzo si aggira attorno ai 149 euro.

Entrambi sono distribuiti in versione no brand, e possono essere acquistati solamente presso i punti vendita fisici, non online sul sito ufficiale dell’azienda.