WhatsApp: una nuova applicazione per recuperare i messaggi cancellati

Da giorni ormai si discute del nuovo aggiornamento di WhatsApp, quello che migliorerà nettamente una delle funzioni già esistenti. Si parla infatti di una velocizzazione fino a due volte per le note vocali, quelle che a volte possono portare via gran parte del tempo.

Le funzionalità di WhatsApp sono infatti uno degli aspetti che gli utenti più monitorano, visto che vengono costantemente stravolte o integrate da nuove feature. Una delle funzionalità più interessanti è arrivata più di quattro anni fa, introducendo la possibilità di eliminare un messaggio anche se già inviato. Si tratta di un’opportunità che è riuscita a non mettere d’accordo nessuno, dal momento che ci sono persone felici di poter mettere in pratica questa funzione e persone che invece temono di vedersela ritorta contro. Infatti può capitare di aprire la chat e trovare dei messaggi cancellati senza conoscerne il contenuto. Proprio per questo nasce una delle applicazioni più interessanti e maggiormente complementari a WhatsApp.

WhatsApp: questa è la nuova applicazione in grado di recuperare i messaggi gratis

Il mondo WhatsApp potrebbe essere integrato da una nuova applicazione ovviamente non ufficiale. Si tratta di WAMR, la soluzione perfetta per coloro che temono di vedere nella loro chat messaggi cancellati.

Basterà quindi scaricare l’applicazione, gratuita sul web, e installarla sullo smartphone. In seguito gli utenti dovranno tenerla attiva in background, consentendo le varie facoltà iniziali. In questo modo tutte le notifiche e tutti i messaggi saranno intercettati. In qualsiasi momento dunque sarà possibile e semplice recuperare il testo senza troppi problemi.