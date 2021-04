WhatsApp: alcune delle funzioni più interessanti che nessuno usa

WhatsApp è un’applicazione che spesso comporta delle sorprese, le quali talvolta possono risultare spiacevoli. Ci sono infatti truffe e fake news che purtroppo girano all’interno delle varie chat senza che purtroppo l’azienda possa farci qualcosa. Tralasciando però questo argomento, si può parlare anche delle tante funzionalità di cui gode la piattaforma.

Queste sono state incluse al suo interno pian piano, con la crescita di un’applicazione che già inizialmente sembrava vicina alla perfezione. Diverse funzionalità sono molto conosciute dagli utenti, i quali però ne tralasciano alcune che possono risultare fondamentali. Ci sono infatti alcune finiture che fanno parte di WhatsApp che in tanti non utilizzano.

WhatsApp: ecco alcune delle funzioni più interessanti che di certo qualcuno non conosce

Tra le varie funzionalità che in tanti non conosco non c’è quella che permette di creare dei collegamenti per quei contatti con il quale si dialoga frequentemente. Tutto ciò che bisognerà fare, solo sugli smartphone Android, sarà premere a lungo sulla chat in questione per la quale si vuole creare un collegamento. Una volta che verrà fuori il classico menu, bisognerà scegliere l’opzione “crea collegamento diretto”.

Un’altra feature che in molti non conoscono è quella che permette a WhatsApp di assumere tonalità scure. Per molto tempo gli utenti hanno atteso questo aggiornamento, il quale è effettivo ormai dallo scorso anno. Potrete semplicemente andare nelle impostazioni, scegliere la voce chat e poi cambiare il tema da chiaro a scuro.

Ovviamente queste funzionalità non sono da scaricare dal web e risultano già incluse all’interno di WhatsApp.