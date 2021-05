WhatsApp: il nuovo aggiornamento che cambia profondamente l'app e le note audio

Tra le varie funzionalità che WhatsApp possiede, una delle più utilizzate quotidianamente è quella dei messaggi vocali. Quelle che sono denominate anche note audio sono diventate ormai un mezzo perfetto ed eloquente per portare avanti un discorso.

C’è solo un piccolo dettaglio: spesso queste possono diventare talmente lunghe da infastidire il destinatario. Talvolta una nota audio prolungata può infatti far perdere molto più tempo rispetto ad un testo. Proprio per questo capita molto spesso che gli utenti, durante una conversazione su WhatsApp, vadano a skippare alcune parti del contenuto audio, perdendosi i passaggi fondamentali. Proprio per questo sembra che sia arrivato un nuovo aggiornamento da parte di WhatsApp pronto a risolvere questa situazione. Il nuovo e prossimo aggiornamento, attualmente ancora in fase beta e in via distribuzione, potrebbe comportare l’arrivo di una delle novità più attese di sempre.

WhatsApp: le note audio possono essere finalmente velocizzate, ecco la nuova funzionalità

Secondo quanto riportato da alcuni utenti che hanno potuto provare la versione beta di WhatsApp, il nuovo aggiornamento sarebbe alle porte. Gli utenti ben presto potranno infatti fare quello che in tanti fanno su Telegram già da anni, ovvero velocizzare le note vocali ricevute.

Non ci sarà quindi più il problema di dover ascoltare un messaggio audio prolungato, dal momento che sarà possibile anche raddoppiarne la velocità. Sarà infatti introdotta la funzione 2X, la quale consentirà quindi di aumentare la velocità del messaggio velocizzano le parole scandite dal nostro interlocutore. A breve dovrebbe arrivare il nuovo update, il quale risulta già effettivo per coloro che utilizzano la versione beta di WhatsApp.