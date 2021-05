Quest’anno sarà ricco di novità in casa Samsung. Il colosso sembra voler stupire il suo pubblico con la creazione di dispositivi particolarmente interessanti che potrebbero essere pronti al lancio già entro i primi mesi dell’estate. In questi giorni si è parlato soprattutto dell’arrivo di un primo tablet con display pieghevole e dei prossimi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip ma un ulteriore dispositivo sembra mettersi in mostra sempre di più. Soltanto pochi giorni fa sono emerse, infatti, le specifiche tecniche del presunto Samsung Galaxy S21 FE che, stando alle ultime notizie, potrebbe essere davvero vicino al lancio.

Samsung Galaxy S21 FE: l’attesa potrebbe essere davvero breve, il lancio si avvicina!

A confermare l’arrivo del Samsung Galaxy S21 FE è la stessa azienda. Una pagina dedicata allo smartphone è apparsa sul sito Samsung Messico dando modo di ritenere certo il lancio del dispositivo e la possibilità che questo sia più vicino del previsto.

La data di presentazione resta però ancora ignota così come quello che sarà il costo del device, che potrebbe comunque ammontare a circa 700,00 euro per la versione 5G.

Le uniche informazioni conosciute fanno riferimento a quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche. Stando a quanto emerso, il Galaxy S21 FE avrà un display da 6,4 pollici Super AMOLED Infinity-O e una batteria da 4500 mAh. E’ ancora incerto il processore che Samsung adotterà: si ipotizza la presenza di un Exynos 2100 o di uno Snapdragon 870. Il design del dispositivo riprenderà quanto già proposto dal colosso con il suo Galaxy S21 ma le dimensioni potrebbero essere leggermente differenti