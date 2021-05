La scorsa versione FE dei precedenti top di gamma di casa Samsung ha ottenuto un successo non di poco conto e per questo sappiamo che l’azienda è già al lavoro sul suo successore. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy S21 FE, il quale dovrebbe debuttare ufficialmente sul mercato attorno al mese di agosto. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, lo smartphone è stato avvistato sul sito ufficiale Samsung Messico.

Galaxy S21 FE avvistato sul sito ufficiale: debutto in anticipo?

Secondo i precedenti rumors e indiscrezioni il nuovo device FE del colosso sudcoreano avrebbe dovuto arrivare in veste ufficiale sul mercato verso la fine dell’estate. Come già accennato, però, il prossimo Galaxy S21 FE è già stato avvistato in rete sul sito ufficiale di Samsung Messico e questo potrebbe indicare un debutto piuttosto imminente. Nello specifico, sul sito è presente una sezione con questo titolo: “Conoce màs sobre Galaxy S21 FE“.

Tuttavia, affianco a questo titolo è presente un’immagine che ritrae però gli attuali top di gamma della serie Galaxy S21. Potrebbe quindi trattarsi di un errore, anche se non vi è la certezza assoluta. Bisognerà attendere per avere maggiori dettagli e conferme. Nel frattempo, vi ricordiamo che il nuovo smartphone targato Samsung è già stato il protagonista di numerose indiscrezioni. In particolare, qualche settimana fa sono state addirittura pubblicate le immagini renders realizzate dal noto leaker OnLeaks.

Stando a queste ultime, sappiamo che l’aspetto estetico sarà piuttosto ispirato a quello degli attuali device di fascia alta di Samsung. Un Infinity-O Display sul fronte, dunque, e tre sensori fotografici sul retro.