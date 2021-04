Le occasioni attualmente disponibili da Trony le potremmo definire per pochi, data infatti l’impossibilità di accedervi su tutto il territorio nazionale, sebbene restino comunque decisamente coinvolgenti ed interessanti.

Il cliente che vorrà approfittare degli ottimi prezzi si ritroverà costretto a recarsi personalmente in un negozio a Rieti, San Marino, oppure nelle regioni Umbria, Veneto, Abruzzo, Molise, Marche ed Emilia Romagna. La scadenza del volantino è fissata al 5 maggio 2021, con possibilità di acquisto solo nel punto vendita fisico, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio.

Trony: quali sono gli sconti più interessanti

Nell’approfondire la campagna promozionale di Trony scopriamo una tendenza a voler principalmente assecondare le richieste degli utenti che voglio spendere al più 400/500 euro per l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione. In particolare risultano essere disponibili Oppo Find X3 Lite, Onda 7T Pro, Xiaomi Redmi 9AT, Samsung Galaxy A12/A51 o A72, per finire con il buon Xiaomi Redmi Note 9.

Naturalmente, se interessati ai top di gamma, ricordiamo essere raggiungibili anche soluzioni del calibro di Galaxy S21, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S20 FE o anche Oppo Find X3 Pro di ultima generazione, a prezzi pericolosamente vicini ai listini del periodo.

Questo e moltissimo altro ancora vi attende nel Black Friday anticipato di Trony, per cogliere al volo la campagna promozionale dovete aprire subito le pagine che trovate elencate come galleria fotografica direttamente nel nostro articolo.