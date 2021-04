Gli sconti attivati nel periodo corrente da Trony sono per “pochi”, in quanto racchiusi all’interno di una campagna promozionale limitata da un punto di vista puramente territoriale, ma allo stesso tempo sono decisamente in grado di garantire prezzi molto più bassi del normale.

Il risparmio è allettante, ma tuttavia bisogna assolutamente ricordare che gli acquisti saranno effettuabili in via esclusiva presso i negozi dislocati a Rieti e San Marino, oltre che nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Molise, Abruzzo, Veneto e Umbria. La validità della campagna promozionale è fissata al 5 maggio 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte allocate nei negozi.

Il finanziamento a Tasso Zero è come al solito a disposizione di tutti coloro che spenderanno più di 199 euro, indistintamente dalla categoria merceologica coinvolta.

Trony: la spesa è ridottissima

Gli sconti del volantino Trony partono prima di tutto dalla fascia intermedia della telefonia mobile, qui è possibile scovare un numero crescente di occasioni, riuscendo a spendere complessivamente non più di 400/500 euro. I modelli effettivamente coinvolti rientrano tra Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A71, Galaxy A51, Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9AT, Onda 7T Pro o anche un recentissimo Oppo Find X3 Lite.

Chiaramente, nel caso in cui foste interessati a top di gamma, ricordiamo essere presenti anche soluzioni decisamente più costose e performanti, rappresentate perfettamente da Oppo Find X3 Pro, Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy S21 o Xiaomi Mi 11.

Tutte le proposte del volantino Trony sono a disposizione degli utenti nelle pagine che abbiamo elencato qui sotto.