Benché i controlli siano frequenti il Google Play Store presenta numerose App pericolose per gli utenti. Nello store dedicato ai clienti Android ci si può imbattere in applicazioni create appositamente per controllare le attività degli utenti. Questo genere di applicazioni nascondono al proprio interno dei virus, come Spyware o Malware, che mettono in pericolo sicurezza e privacy degli utenti.

Individuarle non è mai facile in mezzo alla marea di applicazioni disponibili e malgrado, come già accennato, i frequenti controlli per garantire la sicurezza degli utenti, può succedere che qualcuna sfugga alle maglie della sicurezza. Ecco allora per voi un elenco delle App pericolose presenti sullo store; se avete sul vostro smartphone una di queste applicazioni vi conviene cancellarla quanto prima.

App Pericole: ecco l’elenco delle applicazioni da cancellare

Scopriamo insieme le applicazioni pericolose ancora presenti sul Google Play Store: