La nota azienda Motorola ha nuovamente ampliato il suo catalogo di smartphone appartenenti alla fascia media. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stato annunciato ufficialmente anche per il mercato italiano il nuovo Motorola Moto G20. Vediamo brevemente le caratteristiche tecniche.

Ufficiale il nuovo medio di gamma Motorola Moto G20

Non molto tempo fa l’azienda ha presentato ufficialmente alcuni device della serie G (come i Moto G10, Moto G60 e Moto G40 Fusioni). Nonostante questo, però, Motorola ha voluto portare in veste ufficiale un altro dispositivo. Si tratta, come già accennato, del nuovo Motorola Moto G20, il quale cerca di distinguersi per il suo prezzo non troppo elevato e per alcune feature di rilievo.

In primis, sul fronte lo smartphone presenta un ampio display IPS LCD con un notch a goccia centrale ed è dotato di una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Sotto al cofano batte invece il processore UniSoc T700, un SoC octa-core supportato in questo caso da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno espandibili tramite scheda microSD. Il software invece è Android 11. Notevole inoltre la batteria montata a bordo. Quest’ultima ha infatti una capienza di ben 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 10W. IL modulo fotografico, infine, è composto da una quadrupla fotocamera posteriore con sensori fotografici rispettivamente da 48+8(grandagolo)+2(macro)+2(profondità) megapixel.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Motorola Moto G20 sarà distribuito ufficialmente in Italia nella colorazione Breeze Blue a partire da fine aprile 2021. Il suo prezzo di vendita nell’unica versione da 4/64 GB è di 169,90 euro.