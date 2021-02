Quasi cinque mesi dopo il rilascio della versione stabile di Android 11, Motorola ha finalmente iniziato ad aggiornare il suo Moto G Pro all’ultima versione di Android. Nelle prossime settimane, ci aspettiamo che più dispositivi dell’azienda riceveranno Android 11. I migliori smartphone Android di Motorola, incluso il device Edge +, utilizzano attualmente Android 10.

Secondo gli screenshot condivisi dagli utenti di Moto G Pro su Reddit, l’aggiornamento pesa 1,1 GB e viene fornito con la patch di sicurezza Android di gennaio 2021. Poiché Moto G Pro è un device Android One, l’aggiornamento offre tutte le migliori funzionalità del nuovo OS. Alcune delle nuove funzionalità chiave elencate nel registro delle modifiche ufficiale includono nuovi controlli per dispositivi e media, chat, autorizzazioni, scheda Conversazioni e nuove impostazioni sulla privacy.

Android 11 arriva anche su Moto G Pro

L’aggiornamento di Android 11 per Moto G Pro è attualmente disponibile solo nel Regno Unito, ma è probabile che presto si espanderà in altri paesi. Moto G Stylus, che è la versione statunitense di Moto G Pro, deve ancora ricevere l’aggiornamento. A differenza del Moto G Pro, tuttavia, il Moto G Stylus non fa parte del programma Android One.

Non esiste ancora un log delle modifiche dettagliato, ma gli utenti possono certamente aspettarsi tutte le nuove funzionalità che sono fondamentali con Android 11. Mentre è bello vedere Motorola dare rilasciare aggiornamenti di Android 11, è un po’ strano vedere che il primo dispositivo a riceverlo sará il Moto G Pro.

Probabilmente, la presenza del device nella lista di dispositivi con Android One spiega la consegna rapida di Android 11.