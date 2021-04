Lo sconto IVA attivato da Euronics è per distacco una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, la perfetta soluzione che può aiutare gli utenti a spendere meno, senza obbligarli a scegliere determinati e limitati prodotti di tecnologia.

Il risparmio, a differenza di quanto affrontato in passato, risulta essere disponibile ovunque in Italia, ed anche online sul sito ufficiale dell’azienda. La spedizione presso il proprio domicilio è sempre da considerarsi a pagamento, indipendentemente dalla cifra spesa, sebbene comunque sia disponibile il Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro dell’ordine.

Euronics: quali sono gli sconti e come funziona la promo

La campagna promozionale ideata da Euronics non si discosta troppo da quanto abbiamo visto in passato da Trony, anche in questo caso l’utente ha la possibilità di recarsi personalmente in negozio, scegliere praticamente ciò che vuole ed una volta in cassa ricevere uno sconto pari al 18,04% del valore di listino.

Solamente su alcuni prodotti, contrassegnati dall’apposito bollino, sarà possibile godere del cosiddetto Doppio Sconto IVA, quindi con una riduzione fissa del 36,08%, sempre rispetto all’originario prezzo del momento.

Indipendentemente dalla percentuale che si riuscirà a raggiungere, è bene ricordare che lo sconto sarà istantaneo, verrà applicato nell’immediato sull’acquisto stesso, non sarà necessario tornare una seconda volta in negozio, né verranno consegnati buoni sconto di alcun tipo.

La campagna promozionale è stata integrata direttamente nell’articolo, in modo da avere una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende nei negozi Euronics e sul sito ufficiale.