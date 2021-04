Expert aiuta tutti gli utenti a risparmiare il più possibile con una nuova campagna promozionale attivata ovunque in Italia fino al 9 maggio 2021, i prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo di Expert, risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere la merce a domicilio, a patto che siate disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna (indipendentemente dalla cifra raggiunta). E’ presente, come al solito, anche la possibilità di affidarvi al Tasso Zero senza interessi, con pagamento rateizzato tramite il conto corrente bancario.

Expert: questi sono gli sconti da non perdere

Osservando da vicino il mondo degli smartphone, notiamo la presenza di numerosi modelli abbastanza interessanti, tra questi spiccano Xiaomi Redmi Note 9 Pro, in vendita a 229 euro, Samsung Galaxy S21 5G a 729 euro, Galaxy A12 a 169 euro, Xiaomi Mi 11 a 799 euro, Mi 11 Lite a 449 euro, Mi 11 Lite a 349 euro, Mi 10T Lite 5G a 299 euro, iPhone SE 2020 a 429 euro, Oppo A74 a 299 euro, Oppo A54 a 269 euro, Oppo A72 a 169 euro, Realme 7 Pro a 259 euro, Huawei P40 Lite a 199 euro, Xiaomi Redmi 9C a 129 euro, Motorola Moto G10 a 149 euro, Motorola Moto E6s a 99 euro e similari.

Come avete potuto notare, le proposte messe sul piatto sono davvero tantissime e molto varie tra di loro. Per godere di una assoluta visione d’insieme, dovete aprire subito le pagine che potete trovare direttamente sul nostro articolo.