Vodafone: nuove promozioni Special da 100GB per battere TIM e Iliad

Le manie di protagonismo di un gestore come a Vodafone sono giustificate pienamente quando la resa è perfetta. Tutte le sue architetture diffuse non solo in Italia ma nell’intero continente europeo hanno dato grossi risultati generando un folto seguito.

Il noto provider anglosassone però avrebbe perso qualche utente negli ultimi anni grazie alla concorrenza spietata di alcuni gestori. Per questo motivo ora vuole provvedere a recuperare qualche ex cliente, lanciando tre offerte di livello assoluto.

Vodafone: le migliori tre offerte del mese sono disponibili

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited