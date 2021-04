Vodafone: offerte Special da 100GB per rientrare al minimo prezzo

Passo dopo passo Vodafone è stata in grado di costruire un grande impero non solo in Italia ma lungo tutto il continente europeo. Tutti gli utenti che infatti si servono delle promozioni o dei servizi del noto gestore anglosassone risultano soddisfatti in pieno.

Qualcuno non sarebbe stato però dello stesso avviso durante gli scorsi mesi, visto che avrebbe scelto di passare alla concorrenza. Il ripetersi di tali situazioni ha spinto Vodafone a creare delle offerte che potessero far ricredere coloro che hanno scelto altre soluzioni.

Vodafone: tre offerte per convincere gli utenti a ritornare sui propri passi

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited