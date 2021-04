Battere Iliad sta diventando sempre più complicato anche per le aziende che nutrono un bagaglio di esperienza molto più voluminoso rispetto al noto provider proveniente dalla Francia. Le sue offerte sono diventate davvero iconica, soprattutto per i costi che non aumentano mai visto il patto istituito fin dal primo momento.

Tutti infatti scelgono Iliad proprio perché sono certi di non avere sorprese in futuro, soprattutto per quanto riguarda eventuali rimodulazioni. Inoltre i contenuti sembrano soddisfare appieno le esigenze degli utenti, i quali infatti lasciano anche i gestori pluripremiati come Vodafone o TIM. Lo scorso mese è stata la volta della promozione che ha comportato l’arrivo di 100 giga con un regalo ma solo entro il 31 marzo. In tanti non sono riusciti a sottoscriverla per tempo o perché magari se ne sono accorti solo a tempo scaduto, ma ora tutto è di nuovo disponibile.

Iliad: 100 giga e tutto senza limiti con il 5G gratis nella nuova offerta da 9,99 €

Un colosso come Iliad non poteva esimersi dall’accontentare i suoi utenti, i quali in realtà bramano da tempo per diventarlo. È stata infatti riproposta la promo dello scorso mese ma con un nome diverso, ovvero Giga 100.

Si tratta della soluzione che più ha stupito durante questo 2021, sia per quanto riguarda il prezzo che per quanto riguarda i contenuti. Al suo interno infatti è possibile trovare minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati in connessione 5G. Quest’ultima sarà gratuita e compresa all’interno del prezzo totale di 9,99 € al mese per sempre.