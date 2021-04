Iliad con 100GB torna ad essere il miglior gestore, ecco quanto costa la promo

Non ci sono più dubbi sul fatto che Iliad stia riuscendo a consacrarsi anno dopo anno a colpi di offerte e servizi. Quello che risulta uno dei provider più giovani dell’intero panorama della telefonia mobile italiana si dimostra pieno di esperienza nonostante operi da soli tre anni.

Le grandissime qualità dimostrate pian piano e tutte le nuove aggiunte introdotte durante il percorso hanno dimostrato che Iliad può competere con colossi del calibro di Tim o Vodafone. Del resto molti dei suoi utenti provengono proprio da quelle parti, soprattutto grazie ai prezzi delle promozioni mobili che risultano sempre i più abbordabili. Iliad infatti basa il suo successo sulle offerte mobili che includono al loro interno tanti contenuti ed un prezzo fuori dal comune. È proprio questo il caso dell’ultima soluzione da 100 giga disponibile sul sito ufficiale ormai dall’inizio del mese di aprile.

Iliad: 100 giga disponibili con tutto senza limiti e a soli 9,99 € al mese

Sul sito ufficiale di Iliad in molti sono stati contenti di scoprire la nuovissima Giga 100, soluzione che ripercorre gli stessi passi della Flash 100 vista durante il mese di marzo. Quest’ultima, scaduta il 31 dello scorso mese, è stata riproposta in pianta stabile sul sito ufficiale con tutti i contenuti analoghi.

Gli utenti che infatti sottoscriveranno la promo potranno beneficiare ogni mensilità di minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare in rete. L’offerta, che costa solo a tutti 9,99 € al mese, permette di avere anche il 5G gratis per sempre.