Epic Games sta viziando tutti i fan di uno dei giochi più apprezzati al mondo. Letteralmente non si finisce con una notizia che viene inserita un’ulteriore novità in Fortnite. Ricordiamo a tutti che ora questo videogame si trova alla sesta stagione. Utile informazione per poter procedere con la novità davvero incredibile che in questo articolo sarà rivelata. Di cosa si tratta? Un nuovo orologio sta portando tutti i gamer nel futuro facendoli sognare. Ecco tutti i dettagli sull’ultimo aggiornamento di Fortnite.

Fortnite, forse ci siamo: il possibile sequel sembra essere molto, anzi troppo, vicino

Tutti i fan di Fortnite si sono ormai abituati alle tecniche strategiche di Epic Games. Una novità bisogna guadagnarsela attraverso una serie di indizi che la casa produttrice dissemina nel gioco. Questa volta si tratta di orologio inserito nell’ultimo aggiornamento che ha portato il titolo alla versione 16.20.

Sì, è proprio così. Il nuovo update di Fortnite ha fatto comparire un orologio gigante all’interno della mappa. La scansione del tempo però appare molto angosciante. Tant’è che le lancette dei minuti sembra scandiscono il tempo dei secondi. A pubblicare per primo un breve video su questo misterioso “timer” di Fortnite è stato Mang0e sul suo profilo Twitter che è stato poi preso d’assalto.

“Il Grande Orologio direttamente da Pinnacoli Pendenti ha ricevuto un aggiornamento audio, con ticchettii deboli ma inquietanti, ascolta attentamente. Ma perché ora? E perché è così bello…“.

Quale significato potrebbe avere il grande orologio?

Questo particolare da poco inserito nel gioco sembra voler portare i gamer nel futuro. Come mai? Per prima cosa perché è in arrivo la Stagione 7 di Fortnite. Infatti è sempre più vicino il momento della sua uscita portando con se new entry in termini di mappa, skin, armi e missioni. La seconda riguarda proprio questi e in particolare la mappa. Infatti l’orologio in questione ha fatto ricordare a molti uno dei luoghi più amati dagli utenti che potrebbe così tornare: Pinnacoli Pendenti. Chissà se con Fortnite 7 ci sarà davvero questo grande ritorno!

Ad ogni modo finora non ci sono state conferme e nemmeno smentite in merito a questa ipotesi. Non bisogna far altro che rimanere in attesa in vista dell’arrivo di Fortnite Stagione 7. Per ora meglio godersi il gigante orologio. Comunque meglio tornare nel presente perché la Stagione 6 deve essere completata. Ecco come scovare tutte le 6 armi esotiche grazie a questi trucchi da vero streamer.