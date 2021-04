Ogni settimana Epic Games rinnova Fortnite inserendo sempre nuovi e avvincenti contenuti che tengono impegnati i gamer. Nella Stagione 6 sono state introdotte finora altrettante armi esotiche. Se non riuscite a trovarle tutte ecco la guida da vero streamer per scovarle nella mappa.

I fan saranno al settimo cielo dopo che in questi giorni Fortnite si è arricchito della nuova arma “arco a rampino” detta Grappler Bow. Trovarla non è semplice, ma nemmeno impossibile. Tuttavia in totale da trovare sono 6 per poter diventare i re o le regine di Fortnite. Vediamole insieme una per una.

Come trovare la nuova arma esotica Grappler Bow in Fortnine

Iniziamo subito dalla recentissima arma esotica Grappler Bow. Un arco con un rampino alla punta che incrementa i danni e aiuta in situazioni di bassa gravità. Con questa caratteristica sarete in grado di infliggere ai vostri nemici in Fortnite ulteriori danni.

Per trovare Grappler Bow occorre recarsi alla Fortezza Furtiva e acquistarla da Lara Croft. Chi se lo ricorda, questo luogo era zona di caccia del Predator in Fortnite Stagione 5. Il costo per acquistare l’arma è di 500 lingotti d’oro.

Hop Rocks Dualies: un tocco esotico alle Doppie Pistole

Grazie alle Hop Rock Dualies ogni giocatore sarà in grado di non arrecare danni in caduta. Anche quest’arma esotica costa 500 lingotti d’oro e si può trovare al Durr Burger.

Il Durr Burger in Fortnite si trova a sud-ovest della mappa. Per acquistarla bisogna andare da Gutbomb.

The Dub: un’arma esotica da usare con cautela in Fortnite

Quest’arma esotica va utilizzata con cautela. Essendo un particolare shotgun The Dub non solo recherà danni importanti se utilizzata a distanza ravvicinata, ma chi la utilizza subirà il cosiddetto effetto rinculo. Utile in diverse situazioni, ma altrettanto pericoloso in altre. Occorre scegliere con cura il momento giusto per utilizzare quest’arma.

The Dub si trova presso i Foschi Fumaioli, precisamente a nord-est della mappa di Fortnite. La custodisce Burnout e la vende ad un prezzo di 600 lingotti d’oro.

Chug Cannon

Chug Cannon è l’unica arma che ha lo scopo di difendere. Spara una sorta di scudo o di vita, nello specifico 15 unità. La ricarica è lenta perciò occorre dosare bene l’utilizzo delle 5 ricariche.

Quest’arma esotica si può recuperare a Pantano Palpitante, nella zona sud-ovest della mappa. Come per la The Dub il prezzo è di 600 lingotti d’oro. Una buona arma per i gamer di Fortnite utile a proteggere anche i propri alleati.

Shadow Tracker: da Fortnite ecco un’arma molto originale

Una delle armi più economiche in Fortnite è la Shadow Tracker. Costa solo 400 lingotti d’oro. Dove si può trovare questa versione simpatica della Pistola Silenziata? Basta recarsi a sud della mappa e raggiungere Apres Ski.

Quest’arma è indispensabile per rendere visibili al buio i nemici. Infatti colpendoli avranno un indicatore luminoso su di loro che li renderanno rintracciabili da tutta la squadra.

In conclusione, ora I fan di Fortnite potranno trovare tutte e 6 le armi esotiche della Stagione in corso. Ricordiamo inoltre che dal 23 aprile sarà possibile, giocando, vincere 3 mesi di Spotify Premium gratis. Tutti i dettagli li trovate nel nostro articolo consultabile a questo link.