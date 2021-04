Il volantino Unieuro raccoglie le migliori promozioni del periodo, e le rende disponibili per tutti gli utenti che vogliono sempre cercare di spendere il meno possibile, senza limitarsi in termini di qualità dei prodotti raggiungibili.

Alla base della campagna promozionale troviamo prima di tutto la disponibilità sul territorio, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati ovunque in Italia, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo, oltre che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. In questo caso è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, a patto che si spendano almeno 49 euro.

Unieuro: quante offerte e che prezzi per tutti

Il volantino Unieuro rappresenta chiaramente il primo baluardo a cui affidarsi per cercare di raggiungere l’acquisto dei top di gamma del periodo, a prezzi abbastanza ridotti (almeno rispetto al listino). Al suo interno l’utente può infatti pensare di accedere a Samsung Galaxy S21+ pagandolo 979 euro, oppure il più economico iPhone 12 da 64GB, salendo poi infine sulla ‘montagna’ del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, attualmente disponibile all’acquisto a 1179 euro.

Naturalmente sono disponibili anche modelli molto più economici, ed ugualmente allettanti per la maggior parte di noi, tra questi spiccano Xiaomi Mi 10T Lite, l’ultimo Redmi Note 10, o anche il Samsung Galaxy A52, sempre disponibili con prezzi inferiori ai 379 euro di spesa.

Per godere di una visione d’insieme di ciò che vi aspetta da Unieuro, non dimenticatevi comunque di aprire subito le pagine che trovate nel nostro articolo, in modo da accedere all’elenco completo delle offerte speciali del periodo.