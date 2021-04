Il nuovo volantino Bennet strizza l’occhio agli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti di elettronica, recandosi personalmente in ogni singolo punto vendita sparso per il territorio nazionale.

La campagna promozionale nasce per essere disponibile in esclusiva assoluta presso gli stessi negozi fisici, senza distinzioni o limitazioni territoriali. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, non potranno essere completati sul sito ufficiale di Bennet; in parallelo, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Le migliori offerte disponibili su Amazon, sono tutte elencate in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram dedicato.

Bennet: le occasioni da non perdere

I prodotti in promozione da Bennet sono davvero moltissimi, ed allo stesso tempo abbastanza vari tra di loro, sebbene comunque la maggior parte rientri nei 299 euro di spesa effettivi.

Osservando da vicino il mondo Android, scopriamo comunque l’esistenza di buonissime occasioni, del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Galaxy A20s, Motorola Moto G9 Play o Galaxy A71, tutti prodotti con un prezzo non particolarmente elevato e dalle discrete prestazioni generali.

Sono disponibili anche buonissimi sconti sui tablet, sebbene sia un mercato non più florido come un tempo, in particolare saranno acquistabili Apple iPad 10.2″ a 299 euro (nella variante solo WiFi) o Lenovo M10+, sempre allo stesso identico prezzo finale di vendita.

Se volete approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale di Bennet, dovete comunque ricorrere alla visione delle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo, inserite come galleria fotografica.