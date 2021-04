TIM vuole essere al passo degli altri operatori attivi nel campo della telefonia mobile. Il provider italiano ha quindi deciso di rinnovare in parte la sua offerta commerciale per competere ad armi pari con Iliad, WindTre e Vodafone. La promozione più vantaggiosa per gli abbonati che scelgono il gestore italiano è ora la TIM Sprint.

TIM, tutte le versioni della nuova tariffa Sprint

La TIM Sprint è la grande novità della primavera per il provider nazionale. Questa tariffa sarà a disposizione sia del pubblico che decide di effettuare la portabilità da altro operatore, sia per gli abbonati TIM che decidono di modificare in corso d’opera il loro attuale piano tariffario.

La TIM Sprint si presenta in diverse versioni. In una prima versione, gli utenti del provider potranno accedere ad un pacchetto che comprende chiamate senza limiti verso tutti più 70 Giga al costo speciale di 7,99 euro.

Nella seconda versione della tariffa, il costo di rinnovo mensile sarà pari a 9,99 euro. Gli utenti in questa circostanza avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più 50 Giga per la connessione internet.

Per quanto concerne l’ultima versione della promozione di TIM, il costo previsto per il pagamento a trenta giorni sarà di 11,99 euro. Per i consumi, gli abbonati avranno sempre altro disposizione chiamate illimitate verso tutti e 50 Giga per la navigazione di rete.

Queste promozioni di TIM saranno disponibili, salvo eventuali proroghe, sino al prossimo mese di Maggio. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in uno store ufficiale del gestore in Italia.