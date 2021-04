Il risparmio è ai massimi livelli con il nuovo volantino MediaWorld, tutti gli utenti hanno la possibilità di godere di un risparmio senza precedenti in Italia, grazie alla presenza di una campagna promozionale che promette sconti importanti sui principali prodotti in commercio.

Spendere poco con MediaWorld è sempre molto facile, oltre al fatto di poter accedere agli sconti anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda; in questo modo sarà possibile acquistare dal divano di casa, a patto che comunque si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (in genere non vanno oltre i 10 euro).

MediaWorld: gli sconti sono davvero da pazzi

Il trend dell’ultimo periodo, anche in casa MediaWorld, consiste nel lancio di offerte speciali legate direttamente al mondo Apple, in particolare è possibile approfittare di un buonissimo quantitativo di sconti sugli ultimi modelli di smartphone resi disponibili sul mercato. Tra questi annoveriamo iPhone 11 Pro, iPhone SE 2020, iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro, tutti in vendita a prezzi che partono da un minimo di 439 euro, fino ad un massimo di 1149 euro.

Naturalmente risultano essere disponibili anche prodotti con sistema operativo Android, tra questi spiccano i vari Oppo A74, Samsung Galaxy S20 FE, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A71, Xiaomi Redmi Note 10 o similari, i cui prezzi non vanno oltre i 600 euro.

Tutte le promozioni pensate e lanciate da MediaWorld, sono disponibili direttamente nelle pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale dell’azienda.