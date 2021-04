Le offerte attivate da Expert all’interno del nuovo volantino, riescono davvero ad avvicinare gli utenti al mondo della tecnologia generale, promettendo prezzi sempre più bassi, e sconti praticamente mai visti prima sul territorio italiano.

La corrente campagna promozionale è disponibile fino al 25 aprile 2021, gli acquisti possono essere completati in ogni negozio sul territorio nazionale, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Solo in questo secondo caso, indipendentemente dalla cifra spesa, è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Correte sul canale Telegram di TecnoAndroid, vi attendono incredibili codici sconto Amazon e le nuovissime offerte del periodo.

Expert: ecco quali sono gli sconti più interessanti

Osservando da vicino la campagna promozionale, notiamo quanto expert sia stata brava nel cercare di soddisfare le esigenze degli utenti sempre alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo, anche nel momento in cui si avvicinano alla fascia media della telefonia mobile.

Proprio entro i 400 euro di spesa si trovano le migliori occasioni del volantino, con modelli del calibro di Xiaomi Redmi 9T, Realme 7i, Xiaomi Mi 11 Lite, xiaomi Redmi Note 10, Huawei P Smart 2021, Realme 8 Pro, Samsung Galaxy A51/A31, Motorola G9 Power e Oppo Reno 4Z.

Nell’eventualità in cui, invece, si volesse puntare ancora più in alto, l’occhio potrebbe cadere sugli ultimi Samsung Galaxy, tra cui troviamo i vari Galaxy Note 20, disponibili a 699 euro, ma anche i Galaxy Note 20 Ultra 5G a 999 euro o Galaxy S20 FE a 549 euro.

Per conoscere e scoprire da vicino l’intera campagna promozionale, potete comunque ricorrere alle pagine che trovate elencate nell’articolo.