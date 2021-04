Gli occhi di tutti gli appassionati sono puntati al 28 aprile, giornata in cui Samsung terrà il proprio evento “Galaxy Unpacked”. La particolarità di questa presentazione risiede nel fatto che sarà dedicata al lancio del “device Galaxy più potente mai realizzato“.

Una anticipazione del genere arriva del tutto inaspettata e questo crea maggiore curiosità intorno a Samsung. Il produttore coreano presenterà un device misterioso che non è stato ancora oggetto di leak e anticipazioni.

Infatti, quasi certamente non sarà uno smartphone tradizionale considerando che la serie Galaxy 21 ha fatto il proprio debutto ad inizio anno. Presentare in questo mese la famiglia Note 21, che tradizionalmente arriva ad agosto, o un’altra serie di flagship sarebbe controproducente.

Among the various information of Galaxy Z Fold 3, the processor is called the Top secret. If it uses Snapdragon 888 or Exynos2100, I cannot understand that it will be called top secret. unless. . .

— Ice universe (@UniverseIce) April 16, 2021