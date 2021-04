Sembra che Apple sia intenzionata a presentare la nuova famiglia iPad Pro nel corso di questo mese. Le prime indiscrezioni a riguardo, indicavano l’arrivo dei nuovi tablet entro la prima metà dell’anno ma le nuove informazioni confermano che l’attesa sarà inferiore.

Stando un nuovo report redatto da Bloomberg, Apple terrà un evento entro la fine di aprile 2021. La conferenza sarà dedicata certamente ai nuovi iPad Pro caratterizzati dall’uso di una nuova tecnologia.

I device infatti potranno vantare i display Mini-LED che andranno a sostituire gli LCD utilizzati fino ad ora. Al momento non è chiaro se tutte le versioni di iPad Pro o solo una saranno caratterizzate dai nuovi pannelli. Il report indica che Apple potrebbe preferire, almeno inizialmente, il debutto della tecnologia sulla diagonale da 12.9 pollici per poi espandere l’uso sulle altre dimensioni.

La nuova generazione di iPad Pro arriverà molto presto

Le indiscrezioni trapelate indicano che Apple ha intenzione di presentare due varianti. La prima avrà un display da 12.9 pollici e potrà contare sugli aggiornamenti più importanti tra cui il display Mini-LED. Questo device inoltre verrà commercializzato immediatamente nonostante i problemi di approvvigionamento che influenzano la supply chain globale.

Per quanto riguarda la versione con display più piccolo, Apple potrebbe realizzare un upgrade più basilare. Non ci saranno novità di rilievo e inoltre la commercializzazione potrebbe avvenire in ritardo, preferendo la produzione di iPad Pro con display Mini-LED.

Per entrambi i device, è atteso l’uso di Apple Silicon A14X recentemente avvistato nel codice sorgente di iOS 14.5. Questo lascia pensare che gli iPad Pro potranno contare su un SoC derivato direttamente da Apple M1 utilizzato sui MacBook. Inoltre, il comparto fotografico sarà potenziato con nuove ottiche e dovrebbe esserci una porta USB-C con supporto alla connessione Thunderbolt.

Considerando le tempistiche, possiamo aspettarci un annuncio nel corso dei prossimi giorni con l’evento effettivo pianificato per fine mese. Apple inoltre, potrebbe avviare la commercializzazione dei nuovi iPad Pro subito dopo la presentazione. La vendita quindi potrebbe iniziare nei giorni o nelle settimane successive.