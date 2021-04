Google sta finalmente rilasciando un nuovo e migliorato editor video su Google Foto per Android. La suite di editing video è stata precedentemente implementata su Google Foto per iOS a febbraio. Il nuovo editor video ti consente di tagliare, stabilizzare e ruotare i tuoi video, proprio come la sua versione precedente.

Tuttavia, puoi usare la suite anche per ritagliare la cornice, esportare singoli fotogrammi, modificare la prospettiva e aggiungere filtri disponibili anche come parte degli strumenti di modifica delle immagini. Inoltre, puoi anche applicare modifiche granulari ai tuoi video per luminositá, contrasto, saturazione, colore della pelle, ombre, tinta, calore e altro.

Google Foto: l’aggiornamento é disponibile al download

Ci sono 30 nuovi controlli di editing video con cui puoi divertirti. Tuttavia, non hai ancora la possibilitá di combinare due clip come nell’editor video iMovie di Apple. Ovviamente, ci sono molte altre app di editing video per Android se desideri maggior controllo su ció che puoi fare. É comunque utile sapere che hai piú opzioni in Google Foto, soprattutto per coloro che non hanno bisogno di strumenti di modifica professionali.

Secondo quanto riferito, il nuovo editor video di Google Foto verrá lanciato come aggiornamento lato server per tutti gli smartphone Android, non solo per i pixel. Puoi anche provare ad ottenere l’ultima versione dell’app dal Play Store per provare a forzare l’aggiornamento. Una volta ottenuto l’update sul tuo device, apri un video in Google Foto e premi il pulsante “Modifica” per accedere al nuovo editor video.

Oltre ad annunciare che gli strumenti di editing video iOS sarebbero arrivati su Android, a febbraio Google ha anche detto che i nuovi strumenti di fotoritocco di Android sarebbero stati introdotti su iOS. Google ha annunciato che sarebbero arrivati “nei prossimi mesi”, ma al momento non sembrano essere stati ancora rilasciati.