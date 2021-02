Gli utenti di Google Foto potrebbero essere stati delusi quando il colosso di Mountain View ha confermato che lo spazio di archiviazione per immagini di alta qualità non sarebbe stato più illimitato, ma l’app rimane comunque un’opzione eccellente come galleria fotografica e backup (anche se lo spazio disponibile è limitato a 15 GB per ogni Google account). In effetti, Foto ha ampliato il suo elenco di opzioni per includere un editor di immagini più che completo. Ora, Google ha deciso di equiparare questo editor di foto all’editor video, proprio come accade nell’app iOS.

Google Foto introduce un editor video e aggiunge funzione esclusive

Fino ad ora, l’editing video supportava solo il taglio, la stabilizzazione, la rotazione e l’esportazione di un fotogramma specifico del metraggio. Con il nuovo Google Foto, l’editor ottiene quasi la stessa potenza e funzionalità dell’editing di immagini. Cioè, è possibile modificare una moltitudine di parametri visivi per ottenere un video personalizzato in dettaglio.

Diversi filtri da applicare all’intero video, regolazioni dei parametri dell’immagine (esposizione, contrasto, saturazione…), cambio di prospettiva e molte altre opzioni: Google Foto riesce adesso ad offrire un ottimo strumento per l’editing video. E senza la necessità di conoscenze avanzate poiché l’interfaccia è estremamente semplice.

L’ultima modifica inclusa in Google Foto porta anche alcune opzioni avanzate degli smartphone Pixel su altri modelli, anche se solo per gli abbonati a Google One (a partire da 1,99 euro al mese). Queste opzioni extra includono la regolazione della sfocatura e il controllo dell’illuminazione per i ritratti.

Il nuovo editor video, che era già disponibile su iOS, arriverà su Android nelle prossime settimane. I miglioramenti per gli abbonati di Google One arriveranno da oggi a tutti gli utenti.