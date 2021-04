Very Mobile è l’operatore virtuale di WindTre. Dalla sua non solo ha il vantaggio di appoggiarsi alla “Top Quality Network“, ma si propone anche con offerte tra le più competitive del mercato. Sicuramente il rapporto qualità prezzo è garantito. E se non basta da alcuni giorni attivando una delle offerte online la SIM è gratis e il costo di attivazione scontato. Ecco tutti i dettagli e le offerte.

Very Mobile è veramente sorprendente

Very Mobile è davvero sorprendente. Non solo offre minuti e SMS illimitati e tanti Giga per navigare in internet a prezzi fantastici. Adesso regala anche la SIM, e sconta del 50% il costo di attivazione portandolo da 9,99 euro a 5,00 euro una tantum. La promozione è valida solo online. Ecco tutte le offerte nel dettaglio.

Per i clienti Iliad , PosteMobile , CoopVoce , Fastweb e altri Very Mobile propone: minuti e SMS illimitati con 30 Giga di traffico internet incluso a 4,99 euro al mese. Invece se si scelgono 100 Giga il costo sale a 6,99 euro al mese.

, , , e Very Mobile propone: con di traffico internet incluso a al mese. Invece se si scelgono il costo sale a al mese. Per i clienti TIM , Vodafone , Kena Mobile e altri: minuti e SMS illimitati con 30 Giga di traffico internet incluso a 11,99 euro al mese. Aumentando di 100 Giga la proposta sale a 13,99 euro al mese.

, , e altri: con di traffico internet incluso a al mese. Aumentando di la proposta sale a al mese. Per i nuovi numeri Very Mobile offre minuti e SMS illimitati con 30 Giga a 4,99 euro al mese. Se si opta per i 100 Giga il prezzo cambia a 7,99 euro al mese.

Come precedentemente detto ricordiamo che attivando una di queste offerte online la SIM è gratis e il costo di attivazione scontato da 9,99 euro a 5,00 euro una tantum. Nemmeno la spedizione si paga. Tutte le tariffe non hanno vincoli di durata, costi o penali. Non ci sono costi extra o nascosti. Inoltre sono inclusi anche i servizi: Ti ho cercato, RingMe e Hotspot.

C’è un’altra possibilità interessante. Chi vuole può passare dall’offerta con 30 Giga a quella con 100 senza alcun costo aggiuntivo e direttamente dall’app Very. Inoltre è garantita una copertura di rete in tutta Italia del 99%. Speriamo che questi prezzi siano per sempre non come le ultime rimodulazioni di Vodafone e TIM.