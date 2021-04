Postepay: un messaggio phishing avrebbe sconvolto gli utenti

Avere una carta nel proprio portafogli che riesca ad evitare di portarsi dietro il contante, oggi è pura normalità. Sono tantissime le soluzioni in Italia che consentono appunto tale comodità, anche se la più diffusa è nettamente la Postepay di Poste Italiane.

Il celebre colosso è però spesso additato come quello più colpito dalle truffe, anche se la colpa non è attribuibile ad esso. I tentativi di phishing da parte dei truffatori arrivano maggiormente per gli utenti che hanno una Postepay vista la loro grande presenza sul territorio. Una truffa dunque avrà molte più opportunità di andare assegno se proposta su una Postepay invece che ai possessori di altre carte. Sono tanti gli utenti che proprio durante questi giorni hanno segnalato una nuova truffa. Questa arriverebbe sottoforma di messaggio e punterebbe ad accedere ai vostri conti ottenendo prima i dati di accesso.

Postepay: la nuova truffa phishing è molto pericolosa, ecco il messaggio in arrivo

Gentile utente

Con la presente email, ti informiamo che la tua utenza e le funzioni del tuo conto Intesa sono state temporaneamente disabilitate. Abbiamo applicato queste restrizioni sul tuo conto perchè hai raggiunto una soglia di attività che richiede la verifica obbligatoria di alcune delle tue informazioni

Non potrai più prelevare denaro o effettuare pagamenti con la tua carta se non procedi con l’aggiornamento del tuo profilo Online Banking.

Puoi effettuare l’aggiornamento del tuo profilo sul nostro sito, cliccando sul link seguente:

LINK: AREA CLIENTI POSTEPAY

Ti ringraziamo per la tua collaborazione!

Assistenza Clienti Postepay