L’attenzione di Apple nei confronti dei dispositivi pieghevoli sembra essere sempre maggiore e lo testimoniano alcuni degli ultimi brevetti ottenuti dal colosso grazie ai quali è possibile conoscere quelle che potrebbero essere le soluzioni pensate per la realizzazione di dispositivi con display flessibili. Uno dei documenti più recenti ha mostrato infatti un presunto Apple Watch con display avvolgente mentre un nuovo brevetto permette di affermare che il primo iPhone pieghevole potrebbe essere dotato di una struttura particolarmente resistente.

iPhone pieghevole: il colosso potrebbe dar vita a un dispositivo davvero resistente!

La fragilità del display è il fattore su cui le aziende impegnate nella creazione di dispositivi pieghevoli si soffermano al fine di proporre degli smartphone in grado di offrire una sempre maggiore resistenza. Anche Apple, ormai da mesi a lavoro sul suo iPhone con display pieghevole, sembra essere arrivata al punto di dover affrontare il problema e, in base a quanto mostrato da un brevetto, sembra abbia già trovato anche una soluzione adeguata.

Il documento emerso descrive infatti l’adozione della ceramica in quanto materiale capace di irrobustire la struttura dell’iPhone senza andare a intaccare il meccanismo che consente di piegarlo e aprirlo. Le immagini presenti in brevetto, inoltre, illustrano chiaramente la possibilità di sfruttare la soluzione a prescindere dal tipo di chiusura pensato per il dispositivo. Quindi, per Apple la fragilità potrebbe non essere un problema a prescindere dalla decisione di creare un iPhone Flip o un iPhone Fold.

L’arrivo del dispositivo, previsto per il 2022, sarà sicuramente interessante e non lascerà indifferenti i protagonisti del settore.