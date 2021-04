Il nuovo volantino Expert porta con sé interessanti offerte da non perdere assolutamente di vista, per mezzo delle quali gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un numero infinito di prezzi bassi e di possibilità di risparmio assicurato.

Tutte le soluzioni che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, sono da considerarsi valide solamente sia nei negozi in Italia, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo, con l’aggiunta del sito ufficiale dell’azienda, tramite il quale il cliente potrà ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, mediante però il pagamento delle spese di spedizione.

Expert: cosa nasconde la campagna

All’interno della campagna promozionale di expert, ad ogni modo, troviamo la possibilità di accedere ad un prodotto totalmente gratuito, mediante l’acquisto di un elettrodomestico o di un televisore tra i modelli effettivamente contrassegnati.

L’omaggio, consegnato immediatamente in cassa, corrisponde esattamente alla macchina per il caffè Borbone, con 130 cialde incluse gratis, del valore complessivo di circa 130 euro.

Nel caso in cui, invece, si fosse interessati ad uno smartphone, che ricordiamo essere completamente esente dalla soluzione sopra-descritta, sono disponibili svariati modelli appartenenti alla fascia intermedia, del calibro di Realme 7 Pro, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 9T, Huawei P40 Lite 5G, Samsung Galaxy A32, Vivo Y20s o anche Xiaomi Mi 10T.

Ogni altra informazione in merito al volantino Expert la potete estrapolare in maniera totalmente gratuita, aprendo le pagine che abbiamo integrato direttamente nel nostro articolo, come galleria fotografica.