Le nuove offerte Unieuro portano con sé prezzi molto più convenienti del previsto, infatti gli utenti si ritrovano a poter accedere a sconti importanti sulla maggior parte dei prodotti in commercio, potendo spaziare tra le più svariate categorie merceologiche.

La campagna promozionale del periodo risulta essere valida fino all’11 aprile 2021, con possibilità di accesso nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma anche sfruttando l’e-commerce aziendale. In questo secondo caso, infatti, il cliente si ritrova poter ricevere la merce presso il proprio domicilio a titolo completamente gratuito, nel momento in cui spenderà più di 49 euro per l’ordine complessivo.

Unieuro: sconti a più non posso con le migliori offerte

I prodotti in promozione da Unieuro ripercorrono tutte le richieste e le necessità degli utenti che al giorno d’oggi vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, infatti sono disponibili i migliori modelli con prezzi che si aggirano attorno ai 399 euro, e non di più. In particolare risulta essere possibile pensare di acquistare Realme 8 Pro, per il quale sono necessari 299 euro, ma anche xiaomi Mi 11 Lite, in vendita a 349 euro, o anche un Oppo Reno 4 da 399 euro, per finire con Motorola E7 Plus proposto al prezzo finale di circa 139 euro.

Se interessati invece ad un top di gamma vero e proprio, segnaliamo la presenza del Samsung Galaxy S20 FE, attualmente disponibile all’acquisto alla cifra finale di 519 euro, sempre e soltanto in versione completamente sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi.