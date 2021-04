Il volantino Esselunga non delude le aspettative, in seguito ad un ottimo Speciale Multimediale, l’azienda è riuscita a replicare proponendo la possibilità di accedere ad alcuni smartphone e prodotti di tecnologia a prezzi complessivamente più che convenienti.

Il volantino attuale è disponibile nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito dell’azienda, è importante ricordare quindi che gli acquisti non potranno essere completati online. Le scorte, in parallelo, non dovrebbero in nessun modo rappresentare un problema, di conseguenza sarà possibile anche recarsi in negozio negli ultimi giorni di validità, riuscendo teoricamente ad effettuare l’acquisto.

Esselunga: tantissime occasioni per risparmiare

Lo smartphone principalmente in offerta nel volantino Esselunga è il Realme 7i, un modello lanciato dall’azienda cinese nel corso della fine del 2020, ed appartenente alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile. La sua scheda tecnica è dominata dai 6000mAh della batteria interna, un componente decisamente in grado di rendere il terminale un battery phone a tutti gli effetti.

Per il resto si tratta di una serie di specifiche in linea con la fascia di prezzo, parliamo quindi di un processore octa-core con 4GB di RAM, di 4 fotocamere nella parte posteriore e di un display IPS LCD di bassa risoluzione.

La richiesta attuale di Esselunga è davvero interessante, per il suo acquisto saranno necessari complessivamente 149 euro, naturalmente considerando la variante con 64GB di memoria interna. I dettagli della campagna sono disponibili sul sito dell’azienda, o nei punti vendita.