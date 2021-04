MediaWorld è assolutamente convincente con una campagna promozionale di altissimo livello, la perfetta occasione per riuscire a spendere il meno possibile nel momento in cui si vorrà acquistare un nuovo smartphone o un prodotto di tecnologia generale.

Tutti gli sconti del volantino MediaWorld sono da considerarsi validi fino al 14 aprile 2021, con possibilità di acquisto nei punti vendita sparsi per il territorio, ma anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. L’unica limitazione riguarda chiaramente l’obbligatorietà di pagare le spese di spedizione, indipendentemente dalla cifra di spesa effettivamente raggiunta, ma solo nel momento in cui si richiederà la consegna a domicilio.

MediaWorld: quanti sconti per tutti gli utenti

I prodotti maggiormente interessanti del volantino MediaWorld, e legati comunque al segmento della telefonia mobile, sono appartenenti al brand Apple. In particolare gli utenti potranno effettivamente acquistare iPhone 12 Pro Max, in vendita a 1349 euro, passando anche per i più economici iPhone 12 Mini, iPhone XR o iPhone 12, tutti con prezzi che non andranno oltre gli 829 euro previsti per quest’ultimo.

Volendo invece acquistare uno smartphone Android, ricordiamo essere presenti soluzioni molto interessanti, del calibro del samsung Galaxy A72, un nuovissimo modello appena presentato e lanciato sul mercato mondiale, in vendita alla modica cifra di 449 euro.

Naturalmente il volantino MediaWorld non si ferma qui, propone anche altre occasioni a cui gli utenti possono decidere di affidarsi, sempre nell’ottica di risparmiare il più possibile, anche acquistando prodotti di altre categorie merceologiche.