Netflix è una fonte inesauribile di serie TV, film, documentari e cartoni animati. Le ficiton sono sicuramente quelle che vanno per la maggiore e sono state particolarmente seguite soprattutto nell’ultimo periodo, dove siamo costretti a causa del Covid a rimanere più tempo a casa. Tra queste serie TV di successo non possiamo non menzionarne tre in particolare, ossia Peaky Blinders, Vis a Vis e YOU. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Peaky Blinders, Vis a Vis e YOU: le ultime novità di Netflix

Iniziamo la rassegna parlando di Peaky Blinders. Sono in fase di registrazione le puntate della serie inglese che narra delle vicende dell’omonima famiglia di Birmingham. Siamo arrivati ora alla sesta stagione, la quale pare sia anche l’ultima. Ad aver infuocato la curiosità dei fan nell’ultimo periodo, pare siano state delle foto postate sull’account Twitter ufficiale della fiction. In queste, c’era Cilian Muprhy, ovvero Thomas Shelby, nel bel mezzo di una prova costume. Non è ancora chiaro quando uscirà la nuova season, ma secondo alcuni rumors il finale sarà davvero entusiasmante.

Continuiamo con Vis a Vis. Molti fan si stanno chiedendo se ci sarà o meno la quinta stagione della serie TV spagnola. Purtroppo, vi riportiamo che non ci sarà, e che insieme ad essa non verrà prodotta neanche la seconda parte dello spin-off Vis a Vis: El Oasis, il quale ha raggiunto un ottimo successo. Secondo la produzione e il cast, gli obiettivi che si erano prefissati inizialmente sono stati ampiamente raggiunti e che, dunque, non c’è la necessità di produrre altro materiale.

Infine, concludiamo con YOU. Le riprese della terza stagione di YOU sono incominciate, con tanto di grande finanziamento da parte dello stato della California. La terza parte della fiction è tratta dal libro di Caroline Kepnes in uscita proprio negli ultimi giorni, il quale si intitola “You Love Me”. Secondo recenti indiscrezioni, la serie dovrebbe ritornare entro la fine del 2021. Quindi, non ci resta che aspettare.