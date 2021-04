L’intensità con cui vanno avanti le riprese della terza stagione di YOU è davvero incredibile. La produzione originale di Netflix è divenuta particolarmente celebre negli ultimi anni, anche perché parla di un tema che riguarda fin troppe persone, ossia lo stalking. In più, le riprese sono state sostenute economicamente dallo Stato della California, che ha instaurato ben 7 milioni di dollari per far sì che la serie venisse prodotta nella miglior maniera possibile.

Sera Gamble, la produttrice della serie, ha parlato ai microfoni del Cosmopolitan UK, dicendo che tutto si sarebbe basato su quello che gli spettatori pensavano. Ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.”

Mediante queste dichiarazioni, apprendiamo che la serie sia in procinto di tornare sui teleschermi entro la fine del 2021. Scopriamo maggiori dettagli sulla fiction, più precisamente quelli che riguardano trama e cast.

YOU: ecco i dettagli sul cast e sulla trama della season 3

La season 3 di YOU si andrà a basare su un libro che verrà pubblicato a breve, ossia You Love Me di Caroline Kepnes. La Gamble ha annunciato che ci saranno 10 episodi nuovi comprendenti scene davvero coinvolgenti. Dunque, se volete sapere di più sulla trama vi conviene leggere il libro, altrimenti, se non volete alcuno spoiler, è meglio non leggere nulla.

I protagonisti che rivedremo sono: Penn Badgley (Joe Goldberg), Elizabeth Lail (Guinevere Beck), Victoria Pedretti (Love Quinn), Luca Padovan (Paco), Zach Cherry (Russel), Shay Mitchell (Peach Salinger), Ambyr Childers (Candace Stone), Jenna Ortega (Ellie Alves), James Scully (Forty Quinn) e Carmela Zumbado (Delilah Alves).