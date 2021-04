Tutti gli utenti che effettueranno (almeno) un acquisto nei vari negozi Comet, o anche sul sito ufficiale, avranno pieno diritto a ricevere in cambio un prodotto omaggio, con consegna immediata in cassa, senza limitazioni territoriali o vincoli particolari.

L’accesso alla campagna promozionale, come anticipato, è pressoché aperto a tutti, sarà possibile completare gli acquisti anche sfruttando l’e-commerce aziendale, con possibilità di godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto che l’ordine sia almeno del valore di 49 euro (senza vincoli sulle categorie merceologiche).

L’omaggio consiste nella Lavazza Jolie Plus, la macchina per il caffè con 216 cialde incluse, del valore commerciale di circa 130 euro; il raggiungimento della suddetta sarà permesso solamente agli utenti che acquisteranno un elettrodomestico o un televisore tra quelli contrassegnati dall’apposito bollino, non sarà necessario superare un determinato livello di spesa.

Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, saranno disponibili per voi i migliori codici sconto per abbassare tutti i prezzi di vendita.

Comet: le occasioni sono incredibili

Al netto degli ultimi top di gamma, quali possono essere Galaxy S21, Xiaomi Mi 11, Oppo Find X3 Pro e similari, all’interno del volantino Comet si possono trovare svariate occasioni legate alla fascia medio-bassa della telefonia mobile.

I migliori sconti sono infatti applicati su Xiaomi Mi 10T a 399 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Xiaomi Redmi 9At a 99 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 229 euro, Oppo A73 5G a 249 euro, Oppo A53 a 149 euro, Oppo A15 a 129 euro, Samsung Galaxy A52 a 379 euro, Galaxy A71 a 319 euro, Galaxy A12 a 189 euro o anche il Galaxy A32 al prezz finale di 279 euro.